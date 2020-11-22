Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

İsmail AKKAYA/KONYA (DHA)- KONYA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Ancak kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı. Saat 05.00’e kadar sürecek kısıtlamaya kentte uyulurken, kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında denetim yapan ekipler, saat 20.00’den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak, belgelerini kontrol etti.

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