Konya’da sis, 2 ayrı zincirleme kazaya neden oldu

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- KONYA’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 1 metrenin altına düşünce Adana karayolu üzerinde 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Birine 7, diğerine 13 aracın karıştığı kazalarda 4 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 09.00 sıralarında Konya- Adana Karayolu Ereğli Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 1 metrenin altına düştüğü yolda, 1 TIR ve 6 otomobil, çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

İkinci kaza ise aynı saatlerde Konya-Adana Karayolu’nun İsmil Kavşağı yakınında meydana geldi. 4’ü TIR 13 aracın karıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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