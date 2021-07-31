Konya’da silahlı saldırı: 7 ölü (7)- Yeniden

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da aynı aileden 7 kişi, 2010 yılından bu yana aralarında ‘kedi’ nedeniyle husumet bulunan K. ailesinden bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis saldırının tabanca ve tüfekle düzenlendiğini saptarken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı” dedi.

​Olay, saat 18.50’de merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında 2010 yılında Dedeoğulları ailesine ait ‘kedi’ nedeniyle husumet olduğu öğrenilen K. ailesinden bir kişi, iddiaya göre Dedeoğulları ailesinin evini gitti. Şüpheli, Dedeoğulları ailesinin fertlerine tabanca ve tüfek ile ateş açtı. Silahlı saldırıda Yaşar Dedeoğulları (65), Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30) , İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin bir bölümünden duman yükselmesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise müdahalede bulundu.

BİRİNİN EVDE, DİĞERLERİNİN BAHÇEDE OLDUĞU SAPTANDI

Polisin yaptığı ilk incelemede saldırının tabanca ve tüfekle düzenlendiği, ölenlerden 1’inin evin içinde diğerlerinin ise bahçede olduğu saptandı. Polis, saldırıyı düzenleyen şüphelinin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, olay yerinde incelemede bulundu. Öldürülen 7 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

KEDİ YÜZÜNDEN HUSUMET BAŞLAMIŞ

İki ailenin ise aralarında husumetin 29 Temmuz 2010 tarihinde A.K. adlı kadının evlerinin yakınında tarlada annesi İ.A. ile biber topladığı sırada traktörle yoldan geçen Yaşar Dedeoğulları’nın el işaretiyle annesini gösterip, hakaret ettiği iddiasıyla yaşadıkları tartışmayla başladığı ortaya çıktı. Şikayette bulunan A.K.’nın ifadesinde Dedeoğulları’nın annesine hareket ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen Yaşar Dedeoğulları ise ifadesinde, ”A.K. ve annesi İ.A., tarlada biber toplarken traktörle evime doğru gidiyordum. İ.A. daha önceki tarihlerde kedimi yavrularıyla birlikte götürdüğünden dolayı bu kişiye ‘Kedilerimi getir’ dedim ve traktörle yoluma devam ettim. Bu şahıslar traktörümün arkasından evimin olduğu yere kadar geldiler. Bana hakaret ettiler. Ben kesinlikte İ.A.’ya hakaret etmedim. ‘Kedilerimi getir’ dedim. Bana hakaret ettikleri için İ.A.’dan şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

GEÇEN MAYIS AYINDA DA TAŞLI SOPALI KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan, iki aile arasında ‘kedi’ nedeniyle başlayan husumetin geçen mayıs ayında taşlı sopalı kavgaya neden olduğu öğrenildi. Aldığı darbeler sonucu iki aileden de yaralananlar olduğu, K. ailesinden gözaltına alınan 11 kişiden 6’sının tutuklandığı, 5’inin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Geçen süre içerisinde tutuklu 4 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

‘TÜRK- KÜRT MESELESİ DEĞİLDİR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı yapanın bir kişi olduğunu ve 11 yıllık husumet nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, şüphelinin ise yakalanmak üzere olduğunu belirtti. Kimliğinin tespit edildiğini ve emniyette daha önceden silah çekme ve benzeri suçlardan birkaç kaydının da olduğunu belirten Bakan Soylu, “Vahşi, aynı zamanda alçak ve menfur bir saldırı. Ölenlere rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Görüntüleri izledim. Katliam diyeceğim. Katliam görüntülerini izledim. İnsanlıktan çıkmış bir durum olarak nitelemek lazım. Bunun insanlıkla bir tarifi olamaz. Olayı gerçekleştiren tek kişi. Şahsı tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı” dedi.

‘BU MESELENİN TÜRK- KÜRT MESELESİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TARAFI YOK’

Ekiplerin şüpheliyi yakalamak için seferber olduğunu da ifade eden Bakan Soylu, “Burada her olayın istismar edildiği gibi maalesef siyasallaştırmaya çalışıldığı gibi, bu katliam da istismar edilmeye çalışılıyor. Bu meselenin Türk- Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı yok. Bu meseleye çekmek, altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikeli ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Bu memleketin kardeşliğiyle kimse uğraşmasın” diye konuştu.

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