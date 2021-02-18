Konya’da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi. 7’den 70’e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti.

İslam dünyasında yılın en kutsal ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Konya’da da camilerde düzenlenen programla kutlandı. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, ‘rahmet ve bereket gecesi’ olarak kabul ediliyor. Kentte 7’den 70’e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti. Sultan Selim Cami’ndeki kandil programı da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

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