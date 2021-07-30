Konya’da refüje çarpan otomobil devrildi: 6 yaralı

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA)-ÜSKÜDAR'DA 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Üst katta mahsur kalan iki çocuk ve bir kadın kurtarılırken,komşuları...