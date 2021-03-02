Konya’da park halindeki midibüs yandı

Pandemi tedbirleri kapsamında hizmete ara veren Keçiören Belediyesi Fatih Kütüphanesi kapılarını yeniden kitapseverlere açtı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan ve kontrollü olarak yeniden hizmet vermeye başlayan Fatih Kütüphanemizin salon kapasitesini genişlettik. Öğrencilerimiz daha ferah bir ortamda derslerine çalışabilecekler.” dedi.