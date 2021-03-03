Ana Sayfa Haberler Konya’da, otomobilde 2 kilo eroine 2 gözaltı
Kategoriler: Güncel Haberler

Konya’da, otomobilde 2 kilo eroine 2 gözaltı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da polis ekipleri, otomobilde yaptığı aramada, 2 kilo 765 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 1140 lira ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine farklı noktalardan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, Seydişehir ilçesinde otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 2 kilo 765 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 1140 lira ele geçirildi. Araçta bulunan M.M. (46) ve B.T. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 saat önce

Son Haberler

Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale

Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin…

2 saniye önce

Kademeli normalleşme ile meşhur Van kahvaltısına yoğun ilgi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 103 gündür kapalı olan Van'daki işletmeler,…

10 saniye önce

Ankara’da 31 kilo eroin ele geçirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, 31 kilo 200 gram eroin ve 315 gram ecstasy…

9 dakika önce

Sivas’ta, 400 bin kişiye ‘temel afet eğitimi’ hedefi

Hüsnü Ümit AVCI- Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)…

10 dakika önce

İtfaiye, karlı ve soğuk havada leylek yuvasına yiyecek bıraktı

Deniz  BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN'da, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken…

10 dakika önce

Bakan Pakdemirli’nin eşinden, çocuklara yönelik ilk yardım kitabı

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi…

10 dakika önce