Konya’da otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı

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İsmail AKKAYA/ KONYA, (DHA)- KONYA’da otomobilin, şerit değiştirmek isteyen işçi servisine çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Yolu’nda meydana geldi. Ahmet Aslan yönetimindeki 42 BUL 11 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit değiştirmek isteyen Halil Şimşek’in kullandığı 42 EAH 72 plakalı, işçilerin taşındığı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen midibüs, sürüklenip yolun sağında park halinde bekleyen Ömer Orhan’a ait 07 JV 845 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, servis şoförü Halil Şimşek ve 9 işçi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer iki sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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