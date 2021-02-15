Konya’da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da da bu sabah köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. İlkokul öğrencileri maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde okullarına giriş yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 Şubat’ta yüz yüze eğitimin köy okullarında başlayacağını duyurmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da köy okulları eğitime hazır hale getirildi. Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi’nde bulunan Tatköy İlkokulu öğrencileri sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tuttu. Maske takarak okula gelen ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde okullarına girdi. Tatköy İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Hatice Nur Selek, “Çok mutluyum, iyi ki okullar açıldı. Derslerime de çalışmak istiyorum” dedi.

5’inci sınıf öğrencisi Hanife zengin ise, “Çok mutluyum, iyi ki okullar açıldı. Ben arkadaşlarımı çok özlemiştim” diye konuştu.

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