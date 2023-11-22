Emre Ç. yönetimindeki 42 AY 176 plakalı otomobil, Akören'den Yalıhüyük istikametine seyrederken ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki 42 ANR 559 plakalı kamyona çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.