Konya’da kısıtlamada yine parklar doldu

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA’da sokağa çıkma kısıtlamasında dün olduğu gibi bugün de parklar doldu. Kısıtlamaya aldırış etmeyenlerden bazıları koştu, bazıları yürüyüş yapıp, banklarda oturdu, bazıları da çocuklarının oynamasını sağladı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayan ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlamaya rağmen Konya’da dün olduğu gibi bugün de parklar doldu. Kısıtlamaya aldırış etmeyen vatandaşların bazıları yürüş ve koştu bazıları sadece banklarda oturup güneşlendi, kimileri de çocuklarının oynamasını sağladı. Parkları dolduranların salgınla mücadele kurallarından; maske ve sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri görüldü.

Polis de ihbarlar üzerine parkları kontrol edip, ihlal eden kişileri uyardı.

FOTOĞRAFLI