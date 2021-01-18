Konya’da kar yağışı çocukları sevindirdi

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da öğleden sonra etkili olan kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu, çocuklar sevindi. Meram tarihi köprüde kar topu oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışıyla bölge, beyaza büründü. Kar yağışını sevinçle karşılayan çocuklar, Meram’daki tarihi köprünün üzerinde kar topu oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren kar yağışı, şehir merkezinde de güzel görüntüler oluşturdu.
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