Konya’da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Araştırmalara göre pandemi sürecinde pek çok şirketin kalıcı olarak benimsediği uzaktan çalışma yöntemi, çalışanlarda tükenmişlik hissine neden oluyor. Lider koçu Fatih Elibol, erkek çalışanların yüzde 67’sinin, kadın çalışanların ise yüzde 70’inin muzdarip olduğu bu durumun çözümü için profesyonel koçların desteğini işaret etti.