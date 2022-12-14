Konya’da hasta taşınan ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA’da hasta taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 1’i bebek 7 kişi yaralanırken, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öne sürüldü.

Kaza, saat 23.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Fetih Caddesi’nde meydana geldi. Metin Söğüt’ün kullandığı 42 ANG 09 plakalı, 112 Acil Servis Merkezi’ne bağlı hasta taşıyan ambulans, kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 FT 948 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Metin Söğüt ve araçtaki hasta ile otomobildeki 1’i bebek 5 kişi toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan iddiaya göre, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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