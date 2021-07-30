Konya’da eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü; ev de ateşe verildi/ Ek fotoğraflar

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Ana Sayfa Güncel Haberler Konya’da eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü; ev de ateşe verildi/...
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