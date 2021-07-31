Konya’da eve düzenlenen silahlı saldırıda 10 gözaltı

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KONYA'DA ARALARINDA 2009 YILINDAN ITIBAREN KEDI NEDENIYLE HUSUMET SUREN AILELER ARASINDAKI KAVGADA 7 KISI SILAHLI SALDIRI SONUCU YASAMINI YITIRDI. POLIS, KACAN SALDIRGAN VEYA SALDIRGANLARIN YAKALANMASI ICIN CALISMA BASLATTI. (FOTO: SALIH BUYUKSAMANCI/KONYA,DHA)

Konya’da 2010 yılından bu yana aralarında ‘kedi’ nedeniyle husumet bulunan K. ailesinden bir kişinin silahlı saldırısı sonucu  7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü  belirtilerek, ”Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi. 

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