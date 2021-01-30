Konya’da evde çıkan yangında Melek pencereden atladı, anne alevlerin arasında kaldı: Anne- kız öldü (2) / Ek Fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Konya’da evde çıkan yangında Melek pencereden atladı, anne alevlerin arasında kaldı: Anne-...
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Orhan Gencebay yaşadığı kazayı anlattı
İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,(DHA)- ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay geçtiğimiz günlerde bir çukura takılıp düşmüş ve sol işaret parmağı kırılmıştı. Evde tedavi edilen Gencebay çektiği bir...
Meral Akşener : Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişmesini ve normalleşmesini umuyorum
Elif YAVUZ - İstanbul DHA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "S-400 alımı, F-35 projesinden dışlanmamız ve gelen yaptırımlar nedeniyle gerilen ilişkilerin, milli...
Tuzla’da marketlere fiyat denetimi yapıldı
İSTANBUL, (DHA) - Tuzla’da temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim yapıldı. Ayrıca...
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Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- LÜBNAN’da öğretim görevlisiyken arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye yerleşen Prof. Dr. Samih Ezzeddine (38), Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde deve kuşu çiftliği kurdu....