Konya’da ev yangını; anne öldü, 3 yaşındaki Okay ve dayısı kurtarıldı/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Konya’da ev yangını; anne öldü, 3 yaşındaki Okay ve dayısı kurtarıldı/ Ek...
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8 kez bıçakladığı sevdiği kadının kız kardeşini, ‘öldü’ diye bırakmış
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kendisinden ayrılmak isteyen Şennur N.'nin (49) kardeşi Şenay Y.'yi (47) 8 kez bıçaklayan, iddiaya göre öldüğünü düşünerek bırakan Süleyman Tümbek'in...
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İlkay DİKİCİ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) NİJERYA açıklarında Liberya bayraklı konteyner gemisi M/V Mozart'a yapılan saldırıyı değerlendiren Deniz Hukuku Uzmanı Avukat Selçuk Esenyel, "Yakın süreçte deniz...
Kısıtlamaya rağmen kumara iş makineli baskın; 27 kişiye 85 bin TL ceza
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, dün sokak kısıtlaması sürerken oyun salonunda kumar oynandığı ihbarını alan polisler, kapıyı açan olmayınca iş makinesiyle pencereden içeri girdi. Baskında 1'i dondurucuda saklanan 27 kişiye 85...
İçişleri Bakanlığı: 27 bin 839 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 18-25 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 27 bin 839 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.