Konya’da ev yangını; 8’i çocuk 10 kişi dumandan etkilendi 

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA’da, 3 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede yangın çıktı. Dumandan etkilenen 6’sı çocuk 8 kişilik aile ile zemin kattaki evde oturan ailenin 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Karatay ilçesine bağlı Nakipoğlu Mahallesi Heybetli Sokak’ta, saat 09.00 sıralarında, 3 katlı apartmanın 1’inci katında oturan Suriye uyruklu Abdu Gezzar’ın evinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibi, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Abdu Gezzar, eşi Emeni Gezzar, çocukları Reyhan, Nesim, Meal, Riyan, Velid ve Urube Gezzar ile 3’üncü katta oturan ve vatandaşı olan ailenin 2 çocuğunu kurtardı. Sağlık ekibi, 10 kişiyi ambulanslarla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

FOTOĞRAFLI