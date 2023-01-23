Konya’da boş araziye 65 varil kimyasal madde bırakıldı: 4 gözaltı

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)- KONYA’da boş araziye içerisinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü bulunan 65 varil bırakıldı. Polis, varilleri bırakan TIR şoförleri Cemil A. (51), İbrahim M. (31) ve iş yeri sahibi Hamza Ö. (62) ile TIR’lara forkliftle yükleyen Mustafa Ö.’yü (49) gözaltına aldı.

Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi’nde boş bir arazide 21 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde çevredekiler tarafından variller içinde kimyasal madde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede 1 tonluk 65 varil içindeki kimyasal maddelerin sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü olduğunu belirledi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kimyasal maddeleri bırakan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki 74 güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan polis, kimyasal maddelerin 2 farklı TIR’la bırakıldığını tespit etti. Plakadan yola çıkarak şoförler İbrahim M. ve Cemil A.’ya ulaştı. Araştırmasını derinleştiren polis, kimyasal maddelerin 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Hamza Ö.’ye ait iş yerinden alındığını, Mustafa Ö.’nün forkliftle yüklediğini belirledi. Polis, 2’si şoför 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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