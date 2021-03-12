Konya’da Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Adem YILDIZ/ KONYA (DHA)- KONYA’da jandarmanın bir eve düzenlediği baskında, kaçak kazı sonucu elde edildiği belirlenen Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi obje ve sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Fırınlı Mahallesi sınırları içerisinde kaçak kazı yaparak tarihi eser niteliği taşıyan obje ve paralar bulduğunu belirledikleri A.A.’nın (33) evine baskın düzenledi. Evin ahır bölümünde yapılan aramada, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 44 adet tarihi obje, 43 adet bakır sikke, 1 adet bronz sikke, 3 adet gümüş sikke, 1 adet bakır yüzük, 1 adet bronz yüzük, 1 adet gümüş yüzük, 1 adet balta ucu ve 1 adet terazi dirhemi ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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