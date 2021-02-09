Ana Sayfa Haberler Konya’da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinası
Kategoriler: Güncel Haberler

Konya’da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinası

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) – KONYA’nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi, kısa süre önce İzmir’den bir yakınlarının ziyaret ettiği 5 kişinin yaşadığı evde 3 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 6 gün süreyle karantinaya alındı.
Seydişehir ilçesine bağlı 978 nüfuslu Bostandere Mahallesi’nde 5 kişilik bir ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantina altına alınmasına karar verdi. Aileyi birkaç gün önce İzmir’den gelen bir akrabalarının ziyaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Mahallede bu gece 00.00’da başlayan karantina, 16 Şubat 00.00’da sona erecek.  

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
19 dakika önce

Son Haberler

Sakarya’da sazlık alanda yangın

Levent KIZILASLAN/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.…

1 saat önce

Konya, 3 dakikada 3 depremle sallandı (3)

DEPREMDE 3 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde merkez üstü Mevlütlü Mahallesi'nde 4.7, 4.0…

2 saat önce

Kocaeli’de Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ve Gebze ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda Afganistan…

2 saat önce

Trafik kazası yapan kızını göremeyince sinir krizi geçirdi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 6 kişi…

2 saat önce

100 erkeği ‘jigolo yapma’ vaadiyle dolandıran şüphelilerden 28’i tutuklandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de 100 erkeği ‘jigolo yapma vaadiyle’ dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10'u kadın 49 şüpheli…

2 saat önce

Akhisar’da işçi lojmanında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, depremde hasar alan caminin inşaatında çalışan 3 işçi,…

2 saat önce