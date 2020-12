Konya’da askeri servis aracı, TIR’la çarpıştı: 10 yaralı

Atilla ATMACA- Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR,(DHA)- KONYA’nın Karapınar ilçesinde Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne askeri personeli taşıyan servis aracı, yoğun sis nedeniyle kavşakta TIR’la çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile servis aracındaki 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sularında Konya- Adana kara yolu Karapınar ilçesi Hotamış kavşağında meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne askeri personeli taşıyan Selim Can Ertek’in kullandığı 42 CIJ 84 plakalı midibüs, yoğun sis nedeniyle Osman Duran yönetimindeki 15 PS 090 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazada sürücüler Osman Duran, Selim Can Ertek ile servis aracındaki 8 asker ve askeri personel yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI