Konya’da askeri araç, TIR’a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı- Yeniden

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Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA’da askeri araç, yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR’a çarptı. Kazada 1’i astsubay, 1’i er 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR’a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i astsubay, 1’i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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