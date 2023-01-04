Konya’da askeri araç, TIR’a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı (4)

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ŞEHİT HABERİ DÖRTYOL’DAKİ AİLESİNE ULAŞTI

Konya’da, askeri aracın yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR’a çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Halil Seltan’ın (21) Hatay’daki baba ocağına acı haberi ulaştı. Bekar olduğu ve 3 ay sonra tezkere alacağı öğrenilen şehit Seltan’ın Dörtyol ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi’ndeki ailesine giden yetkililer, şehadet haberini verdi. 6 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen şehit Halil Seltan’ın ailesinin yaşadığı eve ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Seltan, yarın öğle namazına müteakip Dörtyol Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İzzet NAZLI – Sedat İSKENDEROĞLU / DÖRTYOL,(Hatay), (DHA)

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