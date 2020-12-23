Konya’da 4 ineğin çalınma anı kamerada

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da Mehmet Dolmacı’ya ait ahırdan 70 bin lira değerindeki 4 inek, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Aralık Pazar günü saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Dolmacı’nın evinin yanındaki ahırına pencereyi kırıp giren 3 kişi, biri gebe 4 ineği kapıdan çıkartıp, çaldı. Sabah hayvanlara yem vermek için ahıra giden Dolmacı, ineklerinin olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını izlediğnide ineklerinin 3 kişi tarafından çalındığını gören Mehmet Dolmacı, polise haber verdi.

Piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olan ineklerini çalan hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen Dolmacı, şunları söyledi:

”İneğimin birisi ağır gebe, benim korktuğum ineği keserlerse hayvana zarar verirlerse diye korkuyorum. 3 tane de evde buzağıları var. Buzağıları da sütsüz kaldı. Bu hırsızlar yüzünden mağduruz. Bizim bölgede sürekli hırsızlık oluyor. Kamera kayıtlarında 3 kişi gözüküyor; ancak 1 kişi de dışarıda nöbet tutuyor olabilir. 3 maskeli kişi gece gelip bizim hayvanlarımızı çaldı. Çardağın penceresini kırıp giriyorlar. İneklerimizi de arka kapıdan çıkarıyorlar. Muhtemelen arazide 3-4 kilometre yürüdükten sonra bir araca bindiriyorlar. Çünkü yaptığımız incelemede köye araç giriş ve çıkışı yok.”

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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