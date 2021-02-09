Konya’da 4.7 şiddetinde deprem

ANKARA (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, “An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir” dedi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre; Konya’da saat 18.51’de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depren nedeniyle olumsuz bir gelişmenin yaşanmadığını bildirdi. Bakan Soylu mesajında, “Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.