Konya’da 2 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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ANKARA, (DHA)- KONYA’nın Karatay ilçesinde, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tütün Özel Ekibi ve Konya Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 734 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Tütün Özel Ekibi ile Konya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekiplerince müşterek yürütülen çalışmada, tütün ve tütün mamulü ticareti yapan bir iş yeri, şüpheli görülerek takibe alındı. Usulsüz faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilen iş yeri için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve el koyma talimatına istinaden ekiplerce operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 2 ton 734 kilogram kaçak sarmalık tütün ele geçirildi. (DHA)

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