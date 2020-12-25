Konya’da 1 mahalle karantinaya alındı

Ankara'da, esnaftan haraç topladıkları, bazı kafe ve iş yerlerinin sahiplerini tehdit ederek, ortak oldukları ve birçok silahlı eyleme karıştıkları belirlenen, 'Sezginler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.