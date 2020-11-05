Konyaaltı Sahili’nde kasım ayında deniz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- HAVA sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece olduğu Antalya’da, tatilciler denize girip güneşlenmeye devam ediyor.

Antalya’da yazdan kalma günler sürüyor. Kasım ayında güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denizin tadını çıkardı. Kimileri güneşlendi, kimileri denize girerek yüzdü. Anne ve babalarının yanında deniz keyfi yapan çocuklar, suyun çok güzel olduğunu, dışarı çıktıklarında ise üşüdüklerini söyledi.

İşleri nedeniyle yaz tatili yapamadığını belirten Adnan Yeter, eşi ve üç kızıyla birlikte İstanbul’dan tatil için Antalya’yı seçtiğini belirtti. Antalya’da denize girildiğini bildiği için geldiğini anlatan gemi personeli Yeter, “İşlerim nedeniyle ailemi tatile çıkaramadım. Bu aylara kaldık. Denize girildiğini bildiğim için kızlarımı ve eşimi Antalya’ya getirdim. Bir hafta tatil yapacağız” dedi.

Babası ve kardeşleriyle denizin tadını çıkaran 12 yaşındaki Eylül Yeter, “Su çok güzel. Dışarı çıkınca biraz üşüdüm ama havluya sarılınca ısındım. Güneş ısıtıyor. Antalya’yı çok sevdim. İstanbul’a dönmek istemiyorum” diye konuştu.

Anne Reyhan Yeter ise “Çocuklarımın mutlu olması beni de mutlu ediyor. Onlar için tatile çıktık. Burada denize girip bol bol eğlendiler. Bir hafta daha kalacağız” dedi.

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