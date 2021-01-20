Konya TIR kazası; ön kısım hurdaya döndü, sürücü öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde, pancar küspesi yüklü TIR’a arkadan çarpan iplik yüklü TIR’ın şoförü Orhan Gündüz (55), yaşamını yitirdi. Kazada TIR’ın ön kısmı, hurdaya döndü.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Adana- Aksaray yolunda, Yeniköy yakınlarında meydana geldi. Orhan Gündüz yönetimindeki 27 R 3854 plakalı iplik yüklü TIR, Turgay Kale’nin (35) kullandığı 42 YT 920 plakalı pancar küspesi yüklü TIR’a arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen TIR’ın şoförü Orhan Gündüz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Gündüz’ün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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