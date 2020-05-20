KONYA Şeker, Ramazan Bayramı avansı almak isteyen üreticilerin ödemelerini, bugün banka hesaplarına yatırdı. Yatırılan 6 milyon 244 bin 700 lira bayram avansıyla birlikte 2020-21 Kampanya Dönemi’nde ayni ve nakdi avans miktarı, 155 milyon 844 bin 740 TL oldu.

Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, dünyayı etkileyen salgın döneminde geleceğe yönelik tek kesin tahminin, gıdada kendi kendine yeterliliğin, ulusal güvenlik ve toplumsal huzur açısından hayati önemde olacağı yönünde yapıldığını anlatarak şöyle konuştu:

“Tarımsal üretimin önemine dair Konya Şeker olarak bizim kurumsal duruşumuz konjonktürden bağımsızdır. Bizim ısrarla ve tavizsiz savunduğumuz husus, üretim ve daha çok üretimdir. Bu iddiamızın kaynağı bereketli topraklarımız, dayanağı ise kabiliyet ve becerisine güvendiğimiz çiftçilerimizdir. Bu ülkenin toprakları ve o toprakları alın teriyle ıslatan çiftçi ülkemizin gıda güvenliğini eksiksiz sağlayabileceği gibi ülkemizin eline dünya milletleriyle yarışında gıda ihracatı gibi güvenilir, sağlam ve her zaman iş yapacak bir kozu da sağlayabilecek yetkinliktedir. Bunun için gereken tek şey üreticinin üretirken tarlada desteksiz kalmamasıdır. Biz kurum olarak bu sene de her sene yaptığımızı yapıyor, zaman anormal olsa da kendi geleneksel duruşumuzu sergiliyoruz. Salgındı, zorluktu bakmıyor, üreticimizi bayramda parasız, tarlada yalnız bırakmıyoruz.”

KONYA ŞEKER BAYRAM AVANSINI ÇİFTÇİLERİN HESABINA AKTARDI

2 dini bayram öncesinde, üreticisinin bayramları maddi kaygılardan uzak geçirebilmesi için avans ödemesini kurumsal gelenek haline getiren Konya Şeker’in 6 milyon 244 bin 700 TL’yi bugün üreticilerin hesabına yatırdığını anlatan Konuk, “Bakış açınız üretimin merkezinden olunca çareleriniz, destekleriniz de ona göre olur. Üreticinin sağlığını düşünürsünüz. Tohumun toprakla buluşması için eksik varsa tamamlamakla kendinizi yükümlü sayarsınız. Ürünün gelişimine en az üretici kadar göz kulak olursunuz. Üretmekten başka derdi olmayanın hasada kadar yanında olur hasat sevincini birlikte yaşarsınız. Üreticinin tarlada kafasının rahat olması için hayatın zorluklarının paylaşabileceğiniz kısmını paylaşırsınız. Herkesin olan bayramları üreticinin de maddi kaygılardan uzak karşılaması için elinizden geleni yaparsınız. Üretimin her safhasında ayni ve nakdi avanslarla destek olur, bayram neşesinin yokluk nedeniyle hiçbir üreticinin evinden eksik olmaması için bayram öncesi alışverişini düşünür gereğini yaparsınız” dedi.

‘KONYA ŞEKER’İN VAZİFESİ ÇİFTÇİSİNE EL UZATMAKTIR’

Pankobirlik’in üreticisini asla yalnız bırakmadığını ifade eden Başkan Recep Konuk şöyle dedi: “Konya Şeker için üreticilerimizin yüzündeki tebessüm ile onların evlatlarının yaşadığı bayram coşkusu ve üreticilerimizin hanelerinde bayramların bayram gibi geçmesi her türlü ticari başarıdan daha kıymetlidir. On binlerin yüzündeki gülümseme, on binlerce hanedeki huzur her şeyden değerlidir. Dün gece Kadir Gecesi’ni idrak ettik. Tüm üreticilerimizin kandilini tebrik ediyorum. Kadir Gecesi ile rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın da son günlerini idrak edeceğiz ve inşallah bayrama sağlık ve huzur içinde erişecek, bayram sonrasında da en kısa sürede salgını da yenerek Kurban Bayramı’na, Ramazan Bayramı’nın coşkudan uzak kalmamız nedeniyle oluşan hüznünü de telafi edecek şekilde hazırlanacağız. Bu sene bayram belki biraz mesafeli geçecek ama şunu zaten bütün çiftçilerimiz çok iyi bilir, bizim gönlümüz birdir ve her daim beraberiz. Konya Şeker olarak bizim üreticilerimize karşı vazifemiz onlara el uzatmak, onların ihtiyaçlarını kurumun imkânları çerçevesinde karşılamaktır. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da üreticimize sunduğumuz desteğin hem üreticilerimizin hem de ailelerinin bayram sevincine coşku katmasını, derde derman olmasını, Yüce Allah’ın sağlık ve huzur içinde daha nice bayramlara hepimizi eriştirmesini temenni ediyor, aileleri ile birlikte tüm üreticilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı sağlık sıhhat duasıyla kutluyorum.”