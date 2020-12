Konya Ovası’nda kuraklık alarmı

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA (DHA)- TÜRKİYE’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, 6 aydır yeterli yağış alamadığı için kuraklık alarmı veriyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, “Çok kurak bir dönem geçiriyoruz. 31 ilçemizin 28’ine yakınında yağış yok. Tabiri caizse ova alarm veriyor. Acilen bu bölgeye su aktarılması gerekiyor. Bir an önce tedbir alınması lazım. Mavi Tünel olmasaydı Konya’nın Çumra ve Karatay ilçelerinde tarım bitmiş olacaktı. Allah’tan ümit kesilmez ama yüzde 10’luk bir rekolte düştü. Yağış olmazsa rekolte diye bir şey kalmayacak” dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık bir ekim alanına sahip Konya’da yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle de tahıl ambarı olarak bilinen Konya’ya geçen yıl temmuz- aralık döneminde 80 milimetre yağış düşerken bu yıl 30 milimetre yağış düştü. Yağış yetersizliğinden dolayı kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği kentte rekoltede de düşüş bekleniyor.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Konya Ovası’nın 6 aydır yeterli yağış almadığını belirtti. Kurak bir dönemi geçirdiklerini ifade eden Kavuneker, şunları söyledi:

”Çok kurak bir dönem geçiriyoruz. Bir tek Ilgın ilçemizde yağış var. Diğer ilçelerimizde çisentiyle geçmiş. Tohumlarda yüzde 10 ila 20’lere yakın bozulma başladı. Çünkü yağış olmadığı için çimlenemedi. Yeraltı kuyusu olanlar arazilerini suladı, buğdaylar çimlendi. Onlar kurtardı ama sulanamayan arazilerde çok büyük bir sıkıntı başladı. Konya Ovası’na dış havzalardan, Mavi Tünelimizden su geldi. Ermenek ve diğer 2 tane su tünelimiz var. Bunlar da gelirse bu bölge hızlı bir şekilde suya kavuşur. Diğer taraftan da Kızılırmak’tan Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, Sarayönü, Ilgın, Kadınhanı ilçelerinde de hızlı bir şekilde çalışma yapılır, hızlı bir şekilde sulanacak olursa Türkiye’nin boşa akan akarsuları, nehirleri ve gölleri tarımda kullanılırsa ülke sıkıntı çekmez, kıtlık çekmez.”

‘YAĞIŞ OLMAZSA REKOLTE DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK’

Yağış olmadığı takdirde rekoltenin de olmayacağını ifade eden Rıfat Kavuneker, ”Küresel ısınma yüzünden dünya genelinde suların sıkıntıya düşeceği söyleniyor. Bizim hızlı bir şekilde suya yatırım yapmamız gerekiyor. Türkiye vatandaşlarına Türk milletine rica ediyorum; mutlaka küçüğünden büyüğüne kadar suları tasarruflu kullanalım. Çünkü gün geçtikçe sıkıntı artıyor. Ben aynı zamanda çiftçiyim. Geçen hafta arazide gözlemlerime göre çimlenmeyen, bozulan ürünler var. 31 ilçemizin 28’ine yakınında yağış yoktu. Tabiri caizse Konya Ovası alarm veriyor. Yetkililerden ricamız acilen bu bölgeye ve ihtiyaç olan bölgelere su aktarılması gerekiyor. Bir an önce tedbir alınması lazım. Mavi Tünel olmasaydı, Konya’nın Çumra ve Karatay ilçelerinde tarım bitmiş olacaktı. Allah’tan ümit kesilmez ama yüzde 10’luk bir rekolte düştü. Yağış olmazsa rekolte diye bir şey kalmayacak” diye konuştu.

‘YAĞIŞ ALINMAMASI DURUMUNDA, REKOLTE KAYBI YÜZDE 40’LARA ULAŞABİLİR’

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murak Akbulut da 2019 yılında 80 milimetre alınan yağışın bu yıl 30 milimetreye kadar düştüğünü söyledi. Akbulut, “Konya bölgesi olarak 2 milyon 200 bin hektarlık bir ekim alanına sahibiz. Maalesef geçen yılla kıyasladığımız zaman temmuz ayından bu döneme kadar 80 milimetre kadar aldığımız yağışın, bu sene 30 milimetrelerde olduğunu görüyoruz. Dün bir yağış bekliyorduk. Bu yağıştan da yeterli verim elde edemedik. Önümüzdeki hafta sonu yine böyle bir yağış bekliyoruz. Bu saatten sonra 2021 sezonu için rekoltede yaklaşık yüzde 10’luk bir verim kaybı beklemek yanlış olmaz. Tabi bu alanlarda üreticimiz adına gerekli yağışı bu saatten sonra da alamazsak, kar yağışını alamazsak bu yüzde 10’luk veri kayıplarının daha fazla bir noktaya gitmesi bizleri çok tedirgin etmelidir. Şu an yüzde 10 olarak bahsetmiş olduğumuz verim kayıplarının yüzde 20, 30, ve 40’lara çıkması kaçınılmazdır. Umarız böyle bir durumla karşılaşmayız. Çünkü ocak ve şubat ayında istenilen belli ölçekte kar yağışları, yağmur yağışları geldiği takdirde böyle bir sorunla karşılaşmayız” dedi.

SULAR ÇEKİLDİ

Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hami Yılmaz, yer altı sularının çekildiğini belirtti. Yılmaz, ”Son zamanlarda kuraklık var. Yağış da yok. Bu mevsimde biz tarlalarımıza yeraltı su kuyularından yeniden yağmurlama yaptık. Yeraltı suları da eskisi gibi değil. Bundan 10 sene önceki gibi değil. Sular da çekildi. Harman alıyoruz; ama masraf bu sefer ikiye, üçe katlanıyor” diye konuştu.

