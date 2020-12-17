Konya, lavantanın merkezi olacak

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)-TÜRKİYE’nin tarımdaki kalbi Konya’da kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik etmek, çiftçiye destek olmak için yağışın az olduğu, sulama yapılmayan arazilerde artık lavanta yetiştirilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda çiftçiye 1,2 milyon adet lavanta fide dağıtarak destek oldu. Konya Ovası’nın yeni yüzünün artık katma değeri yüksek lavanta yağı, çiçeği, balı üretimi ve lavanta turizmi olması hedefleniyor.

Geçen yıl deneme amaçlı ekimi gerçekleştirilen lavantalardan başarılı sonuç elde edilmesi üzerine bölgede üretimi artırmak için Büyükşehir Belediyesi üreticiye 1,2 milyon adet lavanta fidesi desteğinde bulundu. Dağıtılan fideler çiftçiler tarafından toprakla buluşturuldu. Türkiye’de 2020 yılı itibariyle yaklaşık 12 bin dekar lavanta üretim alanı olduğunu düşünülürse, tek seferde yapılan bu destekleme ile 720 bin metrekare alanın ekilmesi hem kıraç arazilerin değerlendirilmesi hem de lavanta üretiminin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.

LAVANTA FİDELERİNİN TOPLAM BELEDİ 1,7 MİLYON

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ​Güneysınır ilçesini lavantanın merkezi yapmak için çalıştıklarını belirtti. Bunun için 1,2 milyon lavanta fidesinin Güneysınır’da dağıtıldığını ifade eden Altay, şunları söyledi:

”Bu yıl itibariyle 720 bin metrekarelik alanda ekilmek üzere 1,2 milyon adet lavanta fidesini Güneysınırlı hemşerilerimize dağıttık. Lavanta fidelerinin toplam beledi 1,7 milyon liradır. Böylece katma değeri yüksek lavanta yağı, lavanta çiçeği, lavanta balı üretimini ve lavanta turizmini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle yağışın az olduğu bölgelerde ve sulanamayan arazilerde lavanta üretimiyle çiftçimize ek bir kazanç sağlamak istiyoruz”

ŞEHRE DİSTİLASYON MERKEZİ KAZANDIRILDI

Güneysınır ilçesinde KOP idaresiyle birlikte 1,8 milyon lira maliyetle distilasyon merkezi yaptıklarını belirten Altay, ”Distilasyon merkezimiz 2021 yılının bahar aylarından itibaren faaliyete başlayacak. Böylece bölgede üretilen lavantalar imalat sürecinden geçirilecek ve lavanta yağına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmış olacak” dedi.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesinden dolayı, hem çiftçilerin, hem bölge halkının memnun olduğunu dile getirerek, ilçenin turizm merkezi olması içinde 150 bin metrekare alanda lavanta bahçesi kurulduğunu belirtti.

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