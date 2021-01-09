Konya, hafta sonu kısıtlamasının ilk günü sessiz

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Konya’nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kentin farklı noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, durdurdukları araçlardakilerin kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. İlçelerde denetimlerini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

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