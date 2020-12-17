Konya Büyükşehir’den ‘Kalp neredeyse gönül orada’ sloganlı Mevlana anma paylaşımı

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- KONYA Büyükşehir Belediyesi’nin, Hz. Mevlana’yı anma etkinliklerinin pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenmesi nedeniyle “Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz” sloganıyla Amerika’dan Japonya’ya, İtalya’dan Hindistan’a, Letonya’dan Azerbaycan’a dünyanın dört bir yanından törenlere katılamayan Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı.

Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve on binlerce yerli-yabancı misafiri buluşturan Hz. Mevlana’nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı ve seyircisiz şekilde gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin son gününde, Şeb-i Arus programına katılamayan ancak gönlü Konya’da olan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı görüntüleri hazırladı.

Amerika’dan Japonya’ya, İtalya’dan Hindistan’a, Letonya’dan Azerbaycan’a, Almanya’dan Tunus’a kadar dünyanın dört bir köşesinden Hazreti Mevlana’ya gönül veren yabancı misafirler, bu yıl gelemeseler de gönüllerinin Konya ile Mevlana’yla olduğunu dile getirdiler.

“Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz” sloganıyla paylaşılan görüntüler , sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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