Konvoy oluşturan taksiciler, Taksim’de terörü protesto etti

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Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA) – BEYOĞLU İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını protesto eden taksiciler, İstanbul’un çeşitli noktalarında toplandıktan sonra konvoy oluşturarak Taksim Meydanı’na geldi. Ellerindeki Türk bayrakları ile İstiklal Caddesi’nde yürüyen taksiciler, patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı.

Gece, saat 01.30 sıralarında Anadolu ve Avrupa yakasında toplanan yüzlerce taksici, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını protesto etmek için araçları ile konvoy oluşturdu. Taksiciler İstiklal Caddesi’nde toplanarak ellerindeki Türk bayrakları ile patlamanın olduğu alana kadar yürüdü. Taksiciler, bombalı saldırının olduğu yere gelerek, burada oluşturulan platforma karanfil bıraktı. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dua eden yüzlerce taksici, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,“İstiklal Caddesi’nde burada, teröristler tarafından hain bir saldırı oldu. Vefat eden kardeşlerimiz oldu. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İstanbul taksicileri olarak, terörü lanetliyoruz. Cenab-ı Allah böyle bir terör saldırısını ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın. Memleketimize, milletimize, devletimize, bütün vatandaşlarımıza güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik nasip eylesin. İstanbul taksicileri olarak terörü lanetliyoruz” diye konuştu. (DHA)

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