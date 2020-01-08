Sevgili okurlarım. Bundan önceki ‘’Değerli Konut Vergisi’’ ile ilgili yazdığım yazıdan sonra bir de Halk TV’de ‘’Orhan Uğuroğlu ile Halk Uyanıyor’’ programına katıldım. Yasa büyük tepki aldı. AKP yasa uygulamaya girmeden yeniden gözden geçirileceği söylenmektedir.

BU BİNALAR DEĞERSİZ Mİ?

Gecekonduları, barakaları, köy evlerini kastettiğimi zannetmeyin!

Kastettiğim; lüks oteller, moteller tatil köyleri, iş hanları, alış-veriş merkezleri, fabrikalar, Dolar’la, Euro ile kiraya verilen işyerleri değersiz mi?

Eğer servet vergilemesi öngörülüyorsa bu değerli mülkler değersiz mi?

EMSALLERİ YÜKSELTİLEREK RANTA AÇILAN ARSALAR DEĞERSİZ Mİ?

Nüfus artışı, şehirlere göç, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş gibi nedenlerle köyden şehre göç nedenleri konut ve işyeri gereksinimleri olduğu bir gerçektir.

Yol, köprü, fabrika hava alanı ve benzeri yatırımların yapılması ile yanında ve yöresinde kalan araziler de arsa haline gelmektedir.

Maalesef imar uygulamaları kentlerin, nüfus, yeşil alan, trafik ve oto park ve benzeri birçok ihtiyaçları gözetilmeden yapılmaktadır.

Birde buna son yıllarda AKP iktidarı döneminde hoyratça uygulanan parsel bazında imar ise işi zıvanadan çıkartmıştır.

Parsel bazında imar uygulaması ile adamı olan, rüşvet veren yüksek yoğunluklu imar yaptırmış, para vermeyenler ise yoğunluk alamamıştır.

Düşük yoğunluklu arsalar halkın elinde alınmış; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler veya imar yetkisi verilen TOKİ ve benzeri kuruluşlarca tarafından yoğunluğu yani emsali yükseltilerek yandaşlara haksız kazanç sağlanmıştır.

EMSAL OYUNLARI İLE YARATILAN RANTLAR DEĞERSİZ Mİ?

AKP döneminde ‘’parsel bazında imar’’ uygulaması ile özellikle büyük şehirlerimiz beton ormanına çevrilmiştir.

Bir arsanın 0.25 emsali demek arsa büyüklüğünün yüzde 25’i kadar kapalı alan yaparsınız demektir. Yani 10.000 metrekare arsaya yalnızca 2.500 metrekare kapalı alan yapmak mümkündür. Emsal 4’e çıkartılınca bu kez 40.000 metrekare kapalı alan yapmak mümkün hale gelmektedir.

Örneğimizi biraz küçülterek devam edelim. 500 metrekare arsamın 0.25 emsali var. Buna ben sadece 125 metrekare bir ev yapabiliyorum.

Bir arsa rant baronu geliyor bana bir daire parası olan 250.000 lirayı veriyor. Ben de onunla bir daire alarak oturuyorum.

Benim arsamın yanında 19 kişinin de aynı şekilde arsası var. Arsa spekülatörü diğer arsaları alarak 10.000 metre kare arsayı 5.000.000 liraya mal ediyor.

Arsa baronu Belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak 0.25 emsali 4’e çıkarıyor. Yani 8 kata artırıyor. Benim ve diğer arsa sahiplerinin 2.500 metre kare olan inşaat alanı 10.000 m2*4 = 40.000 m2 kapalı inşaat alanına çevriliyor.

20 kişinin kapalı inşaat alanı 2.500 metrekareyken, arsa baronun ise tamı tamına 40.000 metre kare kapalı inşaat alanı oluyor!

Bodrum katları, çatı katları ve çıkmalar bu hesabın içinde değildir.

Ben ve diğer arsa sahiplerinin 20 daire yapacağımız arsaya müteahhit 320 daire (40.000:125= 320 daire)yapıyor.

Şimdi bu arsa değersiz mi?

SONUÇ OLARAK

Bir avuç aç gözlü, kan emici rant baronları büyük şehirlerimizi beton ormanına çevirdiler.

2 B dediler ormanı yok ettiler. Yeşil alan park, ağaç bırakmadılar.

Namuslu müteahhitleri karaladığımızı zannetmeyin. Zaten bu ‘’Ali Cengiz Oyunlarını’’ bilmezler. Zaten onları rekabet eşitsizliği yaratan TOKİ ortadan kaldırdı.