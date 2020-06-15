TÜİK tarafından açıklanan verilere göre: Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 adet oldu.

Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 adetlik konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 939 adet konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 adet konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 adet konut ile Ardahan, 15 adet konut ile Hakkari ve 21 adet konut ile Tunceli oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,7 azalarak 16 bin 860 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 adet konut satışı ve yüzde 15,1 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul’u bin 211 adet konut satışı ile Ankara ve 996 adet konut satışı ile de İzmir izledi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış göstererek 18 bin 483 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 570 adet konut satışı ve yüzde 13,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 adet konut satışı ile Ardahan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart başında COVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen 19 maddeden oluşan bir tedbir paketi açıklamıştı. 100 milyarlık pakette konut kredileri ile ilgili bir düzenlemeye de yer verilmişti. Erdoğan, 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarın yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacağını ve peşinatın yüzde 10’a düşürüldüğünü açıklamıştı.

Daha önceden de tüketicilere, konut almak amacı ile kullandırılacak krediler ile konut teminatlı kredilerde, konutun gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından belirlenen değerinin, yüzde 75’ine kadar olan kredi kullanma oranı, yüzde 80’nine çıkartılmış, bu sayede konut kredisi kullanacak olan kişilerin ödemek zorunda olduğu peşinat tutarı, yüzde 20’ye düşmüştü.

Açıklanan bu verileri analiz ettiğimizde iktidarın düşük faizli uzun vadeli kredi kampanyalarının fazlaca bir etkide bulunmadığını görüyoruz. Bu durumda ya bankalar kredi verecek sağlam sicilli, ödeme gücü yüksek müşteri bulamadılar yada insanlar geleceğe güvenmedikleri için borca harca girip kredi alıp mal mülk edinmekte hala istekli değil sonucunu çıkarabiliriz.

Bunlar elbette mayıs ayı verileri, Kamu bankaları haziran başında ekonomiyi canlandırmak adına yeni kredi paketleri hazırladı. Kamu bankaları birinci el veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunmaya başladı. Bu kapsamda birinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile, ikinci el konutlar için ise azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor.

Faiz ve vade avantajı olan konut ve taşıt kredilerinin ilan edilmesi ile birlikte konut ve otomobil fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi, kredi faizleri düşse bile konut fiyatlarının hızla artması üzerine uzmanlar satın alımlar için bir süre daha beklenmesi tavsiyesinde bulunuyorlar.

Ekonomiyi yönetenlere hatırlatayım; kredi dağıtmak elbette ekonomiyi canlandırmak için başvurulabilecek ve etkili de olabilecek bir yöntemdir. Lakin işsiz kalmış, geliri olmayan yahut işsiz ve gelirsiz kalmaktan korkan insanların kredi talep etmesi mümkün değildir.

Ayrıca bu konut satış adetlerine de hiç aldanmayın! Kaç konutun, yada mülkün borç, dert belasına yok pahasına satıldığını biliyormusunuz? Bilmiyorsunuz elbette ! Peki kaç konutun müteahhitler yada el dost esnaf arasında ucuz kredi kullanıp ayakta kalabilmek için muvazaalı olarak alınıp satıldığını biliyor musunuz? Elbette bunu da bilmiyorsunuz…

Bu tip dönemlerde kredi dağıtmak beklenen sonucu vermez, tek yol gelirleri arttıracak önlemlerdir. Gerekirse helikopterden para dağıtacak; insanların korkmadan ve gelecek kaygısı taşımadan para harcamasını sağlayacaksınız!

Belki bininci defadır aynı şeyi söylüyorum ama bıkmadan, usanmadan söylemeye de devam edeceğim; taki siz yönetim tarzınızı değiştirene kadar. Gerilim stratejileri üzerine bina edilmiş, taraftarını konsolide etmeye çalışan politikalar halkta güven bunalımı ve gelecek kaygısı yaratır.

Tek adam rejimi halkta güven bunalımı ve gelece kaygısı yaratmanın en sağlam yoludur.

Akraba, eş dost ve ahbap çavuş ilişkileri ile devlet yönetmeye kalkmak halkta güven bunalımı ve gelecek kaygısı yaratır.

Bu gün Türkiye’de çok büyük bir güven krizi ve gelecek kaygısı vardır. Pandemi koşulları bu güven bunalımını ve kaygıyı daha da ağırlaştırmaktadır.

İktidar acilen bu politikalarını ve yönetim tarzını değiştirmez ise Türkiye’de ekonomik kriz hiç bir şekilde önlenemez, demedi demeyin…