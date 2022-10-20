KONUT FİYATLARI DA SATIŞLAR DA ARTIYOR

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanan Konut Fiyat Endeksindeki son hesaplamalar şöyle:



2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 184,6, reel olarak ise yüzde 57,2 oranında artmıştır. Bu noktada reel artışı hesaplarken TÜİK enflasyonunu dikkate aldıklarını ve bu yüzden de bu reel artış iddiasını kabul etmediğimi belirteyim.

En yüksek değişim gösteren iller şunlar: TR61- Antalya, Burdur, Isparta % 231,3 TR10- İstanbul % 210,8 TR62- Adana Mersin % 196,4 En düşük değişim gösteren iller şunlar: TRA2- Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır % 136,2 TRA1- Erzurum, Erzincan, Bayburt % 126,9 TRB1- Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli % 119,6

Konut Fiyat Endeksleri (2017=100) ve Birim Fiyatlar

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Konut Fiyat Endeksi Yeni Konutlar Fiyat Endeksi Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi Birim Fiyat (TL/m2 ) TÜRKİYE %184,6 %176,4 %185,4 15.076,1 ₺ İSTANBUL %210,8 %205,7 %211,5 24.533,8 ₺ ANKARA %193,5 %198,4 %195,3 10.780,5 ₺ İZMİR %175,7 %170,5 %173,9 17.305,0 ₺

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Türkiye’de yeni konutların fiyatları aynı dönemde yıllık yüzde 176,4 artış gösterdi. Yeni olmayan konut fiyatlarında ise yüzde 185,4 oranında artış yaşandı. Türkiye’de metrekare başına ortalama fiyat 15 bin 76 TL oldu.

Bu tabloda dikkat çekici veri Ankara’da metrekare fiyatlarının sadece İstanbul ve İzmir’in değil Türkiye ortalamasının da çok altında olmasıdır. Bunun nedenini merak etmemek mümkün değil.

TÜİK tarafından açıklanan konut satış verileri de şöyle:

Ocak – Eylül döneminde 2021 yılında 949.138 konut satılmış 2022 yılında ise bu sayı 1.057.193’e yükselmiş.

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve %16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 812 konut satışı ve %7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkâri, 49 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Gümüşhane oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 18,2 azalarak 35 bin 954 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı % 31,7 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8,7 artışla 312 bin 118 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 43,0 azalış göstererek 16 bin 970 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı % 15,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 25,7 artışla 228 bin 601 oldu. Eylül ayındaki ipotekli satışların, 5 bin 429’u; Ocak-Eylül dönemindeki ipotekli satışların ise 60 bin 777’si ilk el satış olarak gerçekleşti.

Her iki veriyi birlikte değerlendirdiğimizde fiyatların arttığını fakat buna rağmen piyasada hareketin ve alım satımın devam ettiğini görüyoruz. İpotekli satış ve ilk el satış oranları ise düşük, asıl sıkıntı burada görülüyor.