Konuşmak için çağırdığı husumetlisini kalbinden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde konuşmak için çağırdığı husumetlisi Emre Yelseli’yi (25) kalbinden bıçaklayarak öldüren Ramazan Babacan tutuklandı. Babacan ifadesinde Yelseli’nin birlikte yaşadığı teyzesinin hakkında dedikodu yaptığını ve bu yüzden tartıştıklarını belirtirken, üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

​Olay, dün akşam saatlerinde Kumla Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Babacan (38), yaşadığı yasak ilişkiyi deşifre ettiği iddiasıyla Emre Yelseli’nin teyzesinin evine gitti. Anne ve babası vefat ettiği için teyzesiyle kalan Emre Yelseli, eve gelen babacan ile tartıştı. İkili daha sonra konuşmak üzere birlikte evden çıkarak otomobille Kumla Mezarlığı’nın yakınına gitti.

İkili arasındaki konuşma önce tartışmaya, ardından bıçak ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Yelseli, bıçakla göğsünden yaralanırken, Ramazan Babacan ise tabanca ile bacağından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbine isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yelseli, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurşunun bacağını sıyırdığı tespit edilen Ramazan Babacan ise tedbir amaçlı Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Babacan, burada tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

‘ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU’

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ramazan Babacan burada verdiği ifadesinde, evli bir kadınla yasak ilişki yaşadığını, kadının da Emre’nin teyzesinin komşusu olduğunu belirtti. Babacan, Emre Yelseli’nin teyzesinin bu ilişkiyi kadının kocasına anlattığını ve bu konuyu görüşmek için evlerine gittiğini söylediği öğrenildi. Evde yaşanan gerginliğin ardından konuşmak üzere gittikleri Kumla Mezarlığı yakınında Emre ile kavga ettiklerini belirten Babacan, “Konuşmak için arabaya binerek mezarlığın olduğu bölgeye gittik. Arkamdan konuştuklarını söylediğimde Emre ile tartıştık. Sonra olanlar oldu. Öldürme niyetim yoktu, üzgünüm” diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edilen Ramazan Babacan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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