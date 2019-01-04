SESTEK, DMG Consulting tarafından yayınlanan ‘2018-2019 Konuşma Analizi Ürünleri ve Pazar Raporu’nda yer alan müşteri memnuniyeti araştırmasına göre, ‘Konuşma Analizi’ ürünüyle 10 kategorinin sekizinde ilk sırada yer aldı.



Ses teknolojileri alanında hizmet veren bağımsız araştırma ve danışmanlık şirketi DMG Consulting, ‘konuşma analizi’ pazarındaki oyuncuları, trendleri ve ürünleri değerlendirdiği ‘Konuşma Analitikleri Ürün ve Pazar Raporu’nu (2018-19 Speech Analytics Product and Market Report) yayınladı.

Raporda, ‘konuşma analizi’ teknolojisi sunan şirketlerin ürünlerine ait 10 ana grupta meydana gelen satın alan memnuniyeti araştırma sonuçları da yer aldı. Sestek, ses teknolojileri alanında, satın alan memnuniyeti araştırma sonuçlarına göre 10 grubun8’inde ilk sırada yer alırken 7 grupta ise tam puan aldı.

Ses teknolojileri alanında küresel canavarlarla yarışacak teknoloji çözümleri ürettiklerinin vurgulayan Sestek CEO’su Prof. Dr. Levent aslan şunları kaydetti:

“Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin temelinde maksimum satın alan memnuniyeti arayışımız yer alıyor. Sestek ekibi olarak, müşterilerimizin gereksinimlerini tam olarak anlamak ve ‘Sestek Konuşma Analizi’nden en iyi biçimde yararlanabilmelerini sağlamak için, devamlı onlarla iletişimde biçim ürünümüzü özelleştiriyoruz. ‘Konuşma analizi’ ürünümüzde kullandığımız veri madenciliği şekilleri sayesinde, hem satın alan memnuniyetini, hem de satın alan temsilcisi performansını geliştirmeye destekcioluyoruz. Müşteri memnuniyetinin başarının anahtarı olduğunu biliyoruz. DMG’nin araştırmasında müşterilerimizden harika puanlar almış olmamız, onların beklentilerini karşılayabildiğimizi kanıtlıyor.”

TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ YAZIYA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Geçen sene İstanbul ofisi ArGe merkezi olarak tescil edilen Sestek, ‘konuşma analizi’ yazılımıyla çağrı merkezlerinde satın alan temsilcileri ve müşteriler arasında gerçekleşen kayıtlı görüşmelerin otomatikman yazıya dönüştürülmesini ve bu görüşmelerle alakalı çeşitli istatistiksel analizler gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu sayede kelime grubu, satın alan cinsiyeti, söz kesme oranları gibi sayısız parametreyi baz alarak gerçek zamanlı yazılı arama da yapılabiliyor.

