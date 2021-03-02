Kontrollü normalleşmede denetlemeler başladı; vatandaş da hizmet almaktan memnun  

İSTANBUL, (DHA)- Restoran ve kafeler çok yüksek riskli iller dışında, sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Ümraniye’de zabıta ekipleri, restoranlara dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşlar da yeniden dışarıda yemek yemekten mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından İstanbul’da yüzde 50 kapasite ile açılacak olan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler de bugün ilk müşterilerini aldı. Ümraniye Belediyesi Zabıta Ekipleri, restoran ve kafelere giderek işletme sahiplerini bilgilendirdi ve uyulması gereken kuralları anlattı.

HAZIRLIKLARIMIZ YÜZDE 90 TAMAMDI

Hazırlıklarının yüzde 90’ının tamam olduğunu dile getiren bir işletmeci, “Verilen çizelgelerdeki kurallara uyacağız ve gerekenleri yapacağız. 200 kişilik kapasitemizi 100 kişiye düşürdük. Kalan masalarımızı depoya taşıdık. Mesafeye de dikkat ediyoruz. Müşterilerimizi de mesafeli oturtuyoruz. Her şey güzel gider umarım” diye konuştu.

Döner ustası da, “Müşteri açısından da bizim açımızdan da çok iyi oldu. Şimdi restoranlar açılınca işsizlik süreci de ortadan kalkacak. İnsanlar da çok memnun, yüzlerinde tebessümü görebiliyoruz” dedi.

BİRLİKTE YEMEK YEMEYİ ÖZLEMİŞTİK

Annesiyle birlikte yemek yemeye gelen Özlem Kılıç da, “Bu düzenlemeyi iyi bulduk. Virüsün yayılmaması için hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Anne ve babalarımız bu durumdan daha çok sıkılmıştı. Beraber yemek yemeyi çok özlemiştik. İnşallah iyi olur” ifadelerini kullandı.

Burhan Hamarat, “Oturup yemek yemek daha kolay oldu. Paket daha zor oluyordu. Paket serviste çok fazla alternatif olmuyordu, şimdi dışarıda sebze de yiyebileceğiz” dedi.