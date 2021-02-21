Kontrolden çıkarak takla atan pikapta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan pikaptaki 2’si ağır 4 kişi, yaralandı.  Araçta sıkışanlar  itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, saat 17.30 sıralarında Van- Hakkari yolundaki Çavuştepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ADG 756 plakalı pikap kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi  araçta sıkıştı. İhbar üzerine   olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri  sevkedildi. İtfaiye ekipleri araçta  sıkışan 4 kişiyi, 1  saat süren çalışma sonucu kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 4 yaralı,  Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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