Kontrolden çıkan tanker, kamyonetin üzerine düştü

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de ülke genelinde olduğu gibi yüz yüze eğitime geçişte 3'üncü aşamaya gelinirken, 5 ve 9'uncu sınıf öğrencileri aylar sonra yüz yüze...