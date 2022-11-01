Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Yaşar Coşgun’un (26) annesi Nilgün Coşgun gözyaşı döktü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrulgazi Caddesi’nde seyir halinde olan sürücü Yaşar Coşgun yönetimindeki 16 BA 697 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, kayarak yol kenarında park halindeki 16 MB 1720 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada sürücü Yaşar Coşgun yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI OĞLUNU GÖRÜNCE GÖZYAŞINI TUTAMADI

Bu sırada oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen anne Nilgün Coşgun, büyük panik yaşadı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yaşar Coşgun’un ambulansa taşındığını gören anne gözyaşlarını tutamadı. İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yaşar Coşgun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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