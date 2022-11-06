Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Tire ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tire-Torbalı karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mestan A. yönetimindeki 35 KNT 40 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücüsü Mestan A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan İlker U. (26) ise ağır yaralı olarak ambulans ile Tire Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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