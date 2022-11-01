Kontrolden çıkan otomobil, oto lastik dükkanına daldı

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Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, sürücüsünün yan yoldan gelen başka bir araca çarpmamak için kontrolünü kaybettiği otomobil, oto lastik dükkanına daldı. İş yerindeki müşteri ve çalışanların kazadan saniyelerle kurtulmaları kameralara yansıdı.

Kaza, 71 Evler Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Organize sanayi çıkış yolundan gelen bir otomobil, Ankara istikametinden yan yola girmek isteyen başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki oto lastik dükkanına daldı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aracın dükkana hızla girdiği sırada müşteriler ve çalışanların kazadan saniyelerle kurtuldukları görüldü.

Kazaların yolları ayıran dubaların sökülmesi nedeniyle arttığını söyleyen iş yeri sahibi Fahri Kaya, şunları söyledi:

“Çevre yolunda özellikle mesai çıkışında şeritler hızlı ve dolu akıyor. Çevre yolundan hastane istikametine giren araçlar ve organize sanayi çıkış yolu birleştiği için sağ şeritte sıkışanlar bizim iş yerine giriyor. Daha önce de 3-4 kez kaza oldu. Bu yol ayrımında karayollarının dubaları vardı. Araçlar hızlı geldiği için, dubalara çarptıklarında hepsi koptu. Dubalar sökülünce de kazalar arttı. Çünkü insanlar sağda yolun birleşeceğini fark etmiyor. O hızla sağa giriş yapıyor. Kara yollarının dubaları yine monte etmelerini istiyoruz. O gün insanlar saniyelerle kurtuldu. Eğer 7 saniye önce olsa, müşterilerimiz burada dikiliyordu ve o kazadan sağ çıkmaları çok zordu. Çünkü birden girdi, bomba gibi patladı. Maddi hasarımız var. Camlarımız kırıldı, raflarımız yamuldu, demir direklerimiz komple göçebilirdi de. Çok büyük bir kaza atlattık.” (DHA)

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