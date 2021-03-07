Kontrolden çıkan otomobil, atık su kanalına devrildi: 1 yaralı

Yusuf KANTARLI- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da kontrolden çıkıp, atık su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü, yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 LT 469 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, atık su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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