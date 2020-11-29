Kontrolden çıkan minibüs markete girdi

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, marketin kapı ve camlarını kırarak içeri girdi.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Abdullah Çetgen yönetimindeki 02 FF 056 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki marketin kapı ve camlarına çarptı. Aracın markete girdiği kazada yaralanan olmadı, hasar meydana geldi.

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